A Cracovia 48 Paesi in gara | 330 gli azzurri in cerca di medaglie

(Di martedì 20 giugno 2023) Prende il via la terza edizione dei Giochi Europei. La manifestazione, nata sul modello delle Olimpiadi e simile ai Giochi Panamericani, ai Giochi Asiatici e a quelli del Pacifico, va in scena dal 21 ...

... nata sul modello delle Olimpiadi e simile ai Giochi Panamericani, ai Giochi Asiatici e a quelli del Pacifico, va in scena dal 21 giugno al 2 luglio a, in Polonia. 48, 28 sport Dopo ......di presentazione all'Ice di, durante la quale sono state 'svelate' le mascotte degli EG2023 Krakusek e Sandra. Gli atleti in gara saranno in totale circa 7mila, provenienti da 48, per ...... è partito perdove prenderà parte ai Giochi Europei 2023 . Dal 21 al 25 giugno le nazionali italiane di numerose discipline si sfideranno con le omologhe degli altrieuropei. Per ...

Azzurri a Cracovia per la terza edizione degli European Games FITeT

Si apre ufficialmente la terza edizione del torneo continentale, in programma da domani fino al 2 luglio in Polonia: i dettagli ...Cracovia, 20 giu. – (Adnkronos) – Sono stati sorteggiati all’Hotel Hilton i tabelloni dei tre tornei di padel – Maschile, Misto, Femminile – in programma agli European Games dal 21 giugno. Partenza do ...