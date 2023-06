A Bagnolo e Reggiolo la Croce rossa resta h24

(Di martedì 20 giugno 2023) Nell’ambito del percorso di audizione e condivisione dei vari portatori d’interesse che porterà i sindaci della provincia di Reggio Emilia all’espressione del parere in merito alla riforma sanitaria regionale del sistema di emergenza-urgenza, martedì mattina si è tenuto l’annunciato incontro voluto e convocato dal presidente della Ctss e presidente della Provincia Giorgio Zanni con Ausl Reggio Emilia ed i rappresentanti delle Croci rosse diin Piano e. A seguito dell’audizione di tutte le Croci rosse ed Anpas, lo scorso giovedì, erano infatti emerse alcune criticità organizzative rilevate proprio dai due comitati. Elementi subito raccolti dall’Ufficio di presidenza della Ctss, che hanno generato la convocazione immediata di un tavolo tecnico, riunitosi appunto questa mattina, con l’obiettivo di “garantire e tutelare la prosecuzione ...

REGGIO EMILIA - Questa mattina nella sede dell'amministrazione provinciale si è tenuto un incontro per fare il punto sulla riorganizzazione del servizio ambulanze a. L'accordo tra istituzioni, Ausl e organizzazioni del soccorso, ha scongiurato i tagli ipotizzati nei giorni scorsi. Resterà attivo 24 ore su 24. 'La proposta dell'Ausl di ...REGGIO EMILIA - Questa mattina nella sede dell'amministrazione provinciale si è tenuto un incontro per fare il punto sulla riorganizzazione del servizio ambulanze a. L'accordo tra istituzioni, Ausl e organizzazioni del soccorso, ha scongiurato i tagli ipotizzati nei giorni scorsi. Resterà attivo 24 ore su 24. 'La proposta dell'Ausl di ...

«Reggiolo e Bagnolo, ambulanze solo di giorno Significherebbe la ... Gazzetta di Modena

Franceschini (Minimotor) ha da poco donato un’ambulanza da 80mila euro. Servizio in bilico a Bagnolo e Reggiolo. Oggi incontro tra Ausl, sindaci e comitati. .L’ipotesi di cancellare i turni serali e notturni dell’emergenza urgenza alla Croce rossa di Bagnolo e Reggiolo, per un risparmio di poche decine di migliaia di euro l’anno, non piace affatto: né alle ...