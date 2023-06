8 mesi di indipendenza e una novità

(Di martedì 20 giugno 2023) Quando poco più di ottofa, il 10 ottobre, ci siamo dichiarati indipendenti, il futuro ci sembrava davvero incerto. Il decennale della nostra rivista sarebbe arrivato a luglio, ci saremmo arrivati fino a luglio? È il tipo di cose che ci si domanda per scaramanzia, per fatalismo, ma in parte era una domanda lecita: dopo tanti anni passati con un editore, o comunque dei finanziatori alle spalle, dovevamo farcela con le nostre gambe. È stata anche una nostra scelta: ritenevamo fosse arrivato il momento di provarci, di vedere se il nostro pubblico ci avrebbe sostenuto e se l’idea di un giornalismo che avesse come principale cliente i propri lettori fosse davvero possibile. Non eravamo sicuri che saremmo arrivati a scrivere questo articolo, in cui mettiamo una riga e facciamo un punto, ma dopo più di ottosiamo ancora qui, grazie solo a chi ...

... che per aver pubblicato dei post satirici è stata condannata a seidi carcere, mentre in ... per incentivare il loro desiderio di. Meta, dopo qualche tempo, ha eliminato questi ...... mentre la lotta per l'indonesiana, in cui presero parta circa 1.000 giapponesi, ... Altri attivisti per la creazione del Khalistan sono stati uccisi negli ultimi: Avtar Singh Khanda, ...Dopodi tensioni, Stati Uniti e Cina si dicono "d'accordo sulla necessità di stabilizzare le ... Ma gli Usa dicono di non volere l'di Taiwan. "Qualche settimana fa si è arrivati vicini ...

Blinken: "Non sosteniamo indipendenza Taiwan ma no provocazioni Libero Tv

Il Segretario di Stato americano ha iniziato gli incontri a Pechino: è il più alto funzionario del governo statunitense a visitare il Paese da quando il presidente Joe Biden è entrato in carica ...In questo – a proposito di identità tuttora viva – si vede l’indipendenza del giornale da ogni tipo di ... quella francese sei mesi». Poi sarebbe stato anche molto peggio e dunque la continuità di una ...