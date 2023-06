’30 anni carcere per chi uccide donna incinta’ | il ddl Ronzulli

(Di martedì 20 giugno 2023) (Adnkronos) – Non meno di 30diper chiunain stato di gravidanza. Lo prevede il disegno di legge presentato a Palazzo Madama dalla capogruppo di Forza Italia, Licia, dopo il tragico omicidio della ventinovenne incinta Giulia Tramontano, assassinata a Senago dal fidanzato Alessandro Impagnatiello. Un caso che ha scosso l'opinione pubblica e che – scrive la presidente dei senatori azzurri nella relazione al ddl, visionata dall'Adnkronos – "richiama nuovamente l'attenzione sulla piaga del femminicidio". "Quello di Giulia Tramontano è solo l'ultimo di una lunga serie di femminicidi nel nostro Paese: nei primi mesi del 2023 sono 14 le donne uccise in Italia, nel 2022 le vittime sono state 55 e nel 2021 quasi 70 secondo i dati del Viminale", i dati elencati da ...

