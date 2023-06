10 soap turche da vedere se vi è piaciuta Terra amara

(Di martedì 20 giugno 2023) Il trend del momento sono le, amatissime per il carattere passionale e il romanticismo delle loro storie, ma soprattutto per la bellezza degli interpreti. Can Yaman è il simbolo della serialità turca: ecco 10dacon protagonisti lui e altre star. C'è un'intera generazione che crede che leopera siano quelle americane, Sentieri, Beautiful e cose del genere. Leinvece vengono ormai da tutto il mondo: in Italia sono fiorite negli anni Novanta, proprio sulla spinta dell'arrivo di Beautiful, e si chiamavano Un posto al sole, cavallo di battaglia di Rai 3, e poi Centovetrine, Vivere, Amarsi, su Canale 5. Il trend del momento sono le, amatissime per il carattere passionale e il romanticismo ...

Se siete curiosi di conoscere il seguito continuate a seguirci per scoprire, insieme a noi, tutte le news della'regina' del daytime pomeridiano di Canale 5.Il trend del momento sono le, amatissime per il carattere passionale e il romanticismo delle loro storie. Ma soprattutto per la bellezza degli interpreti. Can Yaman è il simbolo della ...Sono quindi due le produzionisu cui punta Mediaset quest'anno: La Ragazza e l'Ufficiale con ... approderà nel daytime di Canale 5 e dovrebbe prendere il posto di Un altro domani, la...

Le 10 migliori soap opera turche da vedere Movieplayer

Nelle prossime puntate Terra Amara vedremo Zuleyha preoccupata ancora per la scomparsa del figlio. Ecco cosa accadrà nella soap turca Bir Zamanlar Çukurova.Daydreamer - Le ali del sogno (Erkenci Kus) è la serie che ha per protagonista la star più amata oggi tra gli attori turchi, il bellissimo Can Yaman. In questa soap presta il suo volto al personaggio ...