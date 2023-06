Il match di andata ha già visto, compagna di Theo Hernandez del Milan , sfoggiare un bikini rosa mozzafiato apprezzatissimo dai tifosi. Cos'avranno in mente le due "Capitane" ...Lady Hernandez ha subito consolato i fan del Milano dopo la sconfitta nel derby con l'Inter. Infatti,, compagna del difensore Theo Hernandez, ha postato, poche ore prima della partita, degli scatti bollenti in piscina , con un bikini rosa, che hanno scatenato persino i tifosi avversari,...Quattro persone, in sua assenza, sono entrate in casa a Cassago Magnano dove c'erano la mogliee il figlio piccolo Theo junior, di soli sei mesi, e hanno costretto la modella e ...

Zoe Cristofoli lascia senza fiato: bikini maculato e forme da urlo per lady Hernandez Golssip

La bella compagna della stella del Milan continua a far parlare di se. Le foto apparse sui social sono davvero incandescenti.Zoe Cristofoli, in attesa di poter riabbracciare Theo Hernandez, continua a dare spettacolo sui social network: la foto è imperdibile.