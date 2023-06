Zilliacus ‘consiglia’ l’Inter | «I giocatori vichinghi da comprare…»

Leggi su inter-news

(Di lunedì 19 giugno 2023), tra i possibili candidati per acquistare, consiglia anche sul mercato. A detta sua, iscandinavi possono essere appetibili per il club CONSIGLI ? Thomascontinua a farsi vedere tramite i propri social. L’imprenditore finlandese vicino a comprareda Steven Zhang parla anche da consigliere di mercato. Su Twitter, il suo pensiero in merito aiscandinavi impegnati nelle gare di qualificazione ai prossimi Europei del 2024: «Finlandia, Svezia, Danimarca, Norvegia.dovrebbe guardare aiper comprare nuovi?». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della ...