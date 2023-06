Zielinski | Lotito pronto ad offrire 20 milioni al Napoli per regalarlo a Sarri CorSport

(Di lunedì 19 giugno 2023) L’obiettivo numero uno della Lazio è Piotrlo conosce bene, non c’è da lavorare nemmeno sull’adattamento al gioco. Sarebbe un innesto perfetto. Il Corriere dello Sport scrive delle manovre di avvicinamento del club biancoceleste al centrocampista polacco del. Una trattativa che, al di là del gradimento di, non è comunque semplice. Il nodo principale è ovviamente il contratto che lo lega al. “Su tutte, il suo contratto in essere con il, che è sì fino al 2024, ma è pur sempre un vincolo da superare (e pagare) nel caso in cui si cerchi seriamente di affondare il colpo.per convincere De Laurentiis pensa a un’offerta da 20”. Il contratto non è l’unico ostacolo, c’è anche quello dell’ingaggio di ...

Commenta per primopunta a regalare subito due colpi a Sarri per la Champions. In attacco c'è già l'accordo con ... A centrocampo invece èil prescelto (già dall'anno scorso) di Sarri ..., alla prima estate senza Tare, deve anzitutto risolvere la questione Milinkovic - Savic , ... In entrata piacciono Dia , Berardi ,, Ferguson e Becao , ma raggiungerli non sarà facile ...Al momento tutto tace sul rinnovo, c'è l'accordo economico ma non quello sulla clausola rescissoria, conche però non vorrebbe perdere il centrocampista a zero. Altri in bilico Se le cessioni ...

(CalcioNapoli1926.it) Maurizio Sarri, allenatore della Lazio, è sempre stato un grande estimatore di Piotr Zielinski. Il tecnico biancoceleste lo avrebbe chiesto espressamente a Claudio Lotito in ...Prima Empoli, poi Napoli. Ed adesso Maurizio Sarri vorrebbe portare Zielinski pure alla Lazio, per rendere ancor più tecnico ...