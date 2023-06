Zegna | il guardaroba in lino e l' idea dell' uniforme che promuove la non uniformità

Leggi su gqitalia

(Di lunedì 19 giugno 2023) Piazza San Fedele, Milano. Il monumento di Alessandro Manzoni sovrasta come sempre lo slargo, letteralmente trasformato e invaso da 192 balle dida 250 chili l'una, arrivate direttamente dalla Normandia in occasionea sfilata diper la primavera/estate 2024. Il luogo non è stato scelto a caso: «ricordo quando mi mettevo al bar'angolo a disegnare da ragazzo», spiega a qualche ora dallo show, Alessandro Sartori, direttore creativo del brand, che racconta la scelta del, e di come sia diventato il cuore non soloa collezione, ma di un progetto di filiera e tracciabilità, tanto che dopo lo showa Milano Fashion Week iltornerà a Trivero, in Piemonte, per essere trasformato in filo e quindi in tessuto e infine in abito. ...