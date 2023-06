Zanotti pronto a lasciare l’Inter in prestito! Futuro non Italia ? SI

Leggi su inter-news

(Di lunedì 19 giugno 2023) Novità per il giovane terzino. Il vice campione del Mondo under 20 con l’lasceràin prestito. Il suonon sarà inVIA TEMPORANEAMENTE ? Mattiaverso il San Gallo, squadra militante nella massima divisione svizzera. A rivelarlo i colleghi di Sport.com. Il giovane laterale della Primavera del, ma già nel giro della Prima squadra di Simone Inzaghi, non resterà nella rosa interista la prossima stagione.in prestito per fare esperienza e iniziare a giocare e ragionare da grande. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto ...