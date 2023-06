Zaniolo Fiorentina | ci provano anche i viola! La risposta al sondaggio effettuato

(Di lunedì 19 giugno 2023)i viola ciper l’attaccante del Galatasaray: ecco laarrivata dopo ilSecondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio,lahaunper capire la disponibilità del Galatasaray a cedere Nicolò. Affare in fase di stallo però, in quanto bisogna capire bene se ci sono margini di trattativa. Se la richiesta dei turchi dovesse essere quella della clausola rescissoria (35 milioni di euro), difficilmente si potrebbe arrivare alla fumata bianca. Discorso diverso se ci fosse invece l’apertura ad altre formule come quella del prestito.

