Youtuber | la stretta del governo Meloni | quanti anni di carcere

Leggi su tvzap

(Di lunedì 19 giugno 2023), la decisione delin– Ilè al lavoro per una “sugli” con l’obiettivo di evitare che possa verificarsi una seconda volta tragedie come quella dell’incidente a Casal Palocco, in cui ha perso la vita il piccolo Manuel Proietti. Il sinistro mortale, come è noto, è stato causato da un gruppo diche stavano eseguendo una challenge (sfida social) per accaparrarsi nuovi like e segui sulle loro piattaforme. (continua a leggere dopo le foto) Leggi anche: Pensioni, tutte le ipotesi valutate dalLeggi anche: Pensioni, via con 7d’anticipo: a chi spetta, come funziona, ...