Youtuber | dopo l' incidente di Roma arriva la stretta del governo | ' Fino a 5 anni di carcere' Nel mirino anche i minori

(Di lunedì 19 giugno 2023) Un reato per punire chi produce video in cui si esaltano condotte illegali o si istiga alla violenza . Lacontro i contenuti degli, prevede una penaa 5diper ...

a Casal Palocco 'Imbecilli alla guida' Reato perLa nuova norma potrebbe essere contenuta nel Ddl 'anti - baby gang' voluto dalla Lega di Matteo Salvini , che porterebbe alla ...In sostanza cinque, i TheBorderline , durante una sfida social sullo stare 50 ora in una ... che il guidatore era sotto effetto di cannabinoidi e soprattutto che i giovani ancheil ...Glidella Lamborghini non puntano soltanto alla visibilità e al successo tra i coetanei, ... Chi guarda è anestetizzato, un videol'altro contro la noia. Chi pubblica (poi spesso le due ...

TheBorderline, fuga da Roma dopo le minacce di morte: così gli youtuber provano a cambiare vita ilmessaggero.it

«Il Codice rosa – ha detto il direttore generale dell’Aou di Sassari, Antonio Lorenzo Spano – è un percorso che deve essere strutturato all’interno delle Aziende. Chiama in causa… Leggi ...Ma non finisce qui. Perché, sul loro canale YouTube, ai turisti presentano il tutto così: «Non è turismo, è qualcosa di più». Ma dopo la notizia del sottomarino disperso in tanti si chiedono come ...