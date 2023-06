Youtuber | cosa c' è nella possibile stretta del governo Meloni

(Di lunedì 19 giugno 2023) Per evitare che tragedie come quella di Casal Palocco si ripetano ancora, ilsta lavorando a una "sugli. L'idea dell'esecutivo sarebbe quella di creare un reato ad hoc che possa andare a punire chi "esalta condotte illegali" o "istiga alla violenza" con video o...

... 29 anni, la donna al volante della Smart 'ForFour' travolta a Casal Palocco, mercoledì pomeriggio, dalla Lamborghini Urus noleggiata per realizzare una sfida social dalloMatteo Di Pietro, ...Un (non) video , contenente un annuncio dei giovani, racconta infatti un'altra. Fermandosi ... Chi sono i TheBorderline, glicoinvolti nell'incidente mortale a Roma Matteo Di Pietro, Vito ......immagini sono al vaglio delle forze dell'ordine che stanno cercando di capire come muoversi in tal senso e capiresia realmente successo lungo quella strada. Matteo Di Pietro, uno degli,...

TheBorderline, Alessandro Gassmann chiede scusa dopo l'attacco agli youtuber: ecco cosa aveva detto (e perché ilmessaggero.it

Alessandro Gassmann ha espresso le sue scuse dopo le controversie suscitate dalle sue dichiarazioni su YouTube riguardo agli youtuber e ai tragici eventi verificatisi a Casal Palocco, ovvero dopo la..Dopo il dramma, la paura. Gli youtuber fuggono da Roma: TheBorderline non solo hanno sospeso le attività del loro canale social al centro delle polemiche, ma ora hanno anche timore di ...