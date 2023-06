Youtuber all' autoscontro e psicologia imponente

Leggi su tg24.sky

(Di lunedì 19 giugno 2023) Se vogliamo evitare scorciatoie sull’insopportabile incidente di Roma, dobbiamo partire da alcune elementari considerazioni, prima di finire nella sgradevole e affollata strettoia dove non ci sono responsabili e nemmeno lezioni da imparare. Per capire cosa è successo in quella minuscola ma tragica guerra stradale, in cui si è persa per sempre, oltre alla vita del piccolo bimbo di Roma, anche una parte cospicua di due giovani genitori, occorrerebbe stabilire in che contesto si è formato l’investitore, perché quell’irragionevole e prepotente, nelle proporzioni, bisogno di essere captato dal mondo è stato coltivato da qualche parte. Quell’incapacità di ragionare sulle conseguenze delle proprie azioni, dice che il tratto caratteristico della nostra specie, la compassione, non c’è più in certe persone, che esiste solo il loro corpo e ciò che contiene, un organismo assetato di approvazione ...