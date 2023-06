YouTube rimuove gli annunci sul canale dei TheBorderline | Non potranno più guadagnare dalla pubblicità

La segnalazione di Flora a Tgcom24 - Poche ore prima della decisione di, Matteo Flora - imprenditore e docente di strategie digitali all'università di Tor Vergata (Roma) - aveva messo in ...Incidente di Casal Palocco,tutti gli annunci di Theborderline. 'Siamo profondamente addolorati per la tragedia. Abbiamo rimosso gli annunci dal canale TheBorderline in conformità con le nostre norme sulla ...A riferirlo è un portavoce di. "Ogni creator didovrebbe rimanere responsabile sia all'interno che all'esterno della piattaforma. Di conseguenza questo canale non può più guadagnare ...

Youtube rimuove tutti gli annunci di Theborderline - Cronaca Agenzia ANSA

Stop agli annunci pubblicitari sul canale YouTube dei TheBorderline, i cinque ragazzi a bordo del Suv che ha investito un'utilitaria a Casal Palocco (Roma). A riferirlo è un portavoce della piattaform ...Non si placano le discussioni attorno al grave incidente di Casal Palocco, in cui ha perso la vita il piccolo Manuel, di soli 5 anni. Dopo l'annuncio da parte dei TheBorderline della cessazione di ogn ...