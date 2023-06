Li Ming , ex membro fondatore di, ha fondato una nuova società, la JoyfulRobotics . Tramite questa impresa, è statoil primo robot da scrivania equipaggiato con Android : si tratta di JoyfulRobotics Desktop Robot. ...Negli ultimi due anni,hasmartphone pieghevoli esclusivamente in India e in Cina nella seconda metà dell'anno: si tratta dei Mix Fold e Mix Fold 2 . Tuttavia, gli appassionati non vedono l'ora di avere ...Roborock ha recentementeil nuovo S7 Max Ultra (clicca qui per leggere la nostra recensione) , un robot ... è perfettamente compatibile con l'intero ecosistemae garantisce una completa ...

Xiaomi ha lanciato una smart TV da 43 pollici che costa poco più di 100 euro TuttoAndroid.net

Xiaomi, il noto marchio cinese di elettronica, ha lanciato una nuova TV che promette di offrire un’esperienza di visione di alta qualità a un prezzo molto conveniente, almeno in Cina. Si tratta della ...Samsung annuncia oggi la partenza del programma Self-Repair in Europa, tra cui anche l'Italia. Un'iniziativa che fa seguito al recente lancio del programma in Corea del Sud e che permetterà agli utent ...