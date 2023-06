Xi Jinping riceve Blinken | «Spero che la visita migliori i rapporti tra Cina e Usa» Il segnale per stabilizzare le relazioni

Arriva anticipato da Bill Gates , ricevuto col tappetto rosso a Pechino come un "vecchio amico" chetutti gli onori dal presidente Xi. E' la prima volta che il fondatore di Microsoft ...Cina - Usa, XiBill Gates e snobba (per ora) Blinken 'Lei è il primo amico americano che ho incontrato quest'anno'. Xiha accolto così Bill Gates a Pechino , nel primo ricevimento concesso a un ...Al momento della sua rielezione (a vita), Xiha annunciato come, prima o poi, l'isola ... come dimostrano gli accordi di difesa e sicurezza con cui Taiwanarmi americane. E Pechino, per ...

Xi Jinping riceve Blinken: “Auspichiamo un contributo positivo dalla visita” Agenzia Nova

Il leader cinese ha tenuto sulle spine la diplomazia americana ma poi ha ricevuto l’inviato di Biden trasformando la sua missione in un sostanziale successo ...Crisi Ucraina (Internazionale) Il presidente Usa dopo il voto dell’europarlamento sull’adesione del paese alla Nato: «Kiev deve rispettare gli standard degli altri». Dopo Zelensky, la missione guidata ...