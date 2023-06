Wyndham Clark ha vinto l' US Open Meteora o inizio di una carriera di successo?

Il 29enne americano, che non si era mai piazzato oltre un 75mo posto nei tornei del Grande slam, ha vinto a Los Angeles il 123mo Us Open di golf. Secondo il britannico n.3 al mondo Rory McIlroy, terzo lo ...Un po' a sorpresa èil vincitore dell'edizione n°123 dello Us Open, andata in scena presso il North Course del Los Angeles Country Club. Primo successo major per il 29enne di Denver, uscito vincitore da un ..., chi era costui Si parla spesso di carneadi nello sport, ma il fresco vincitore dello Us Open è la perfetta incarnazione del detto manzoniano. Al 293° posto del ranking solamente un ...

Golf: Us Open, vince il 29enne americano Wyndham Clark - Ultima Ora Agenzia ANSA

Lo statunitense ha vinto il primo major in carriera al North Course Los Angeles Country Club precedendo di un solo colpo Rory McIlroy e mettendosi alle spalle il numero uno al mondo, Scottie Scheffler ...La centoventitreesimo edizione della United States Open Championship ha visto la vittoria di Wyndham Clark Leggi tutto La centoventitreesimo edizione della United States Open Championship ha visto la ...