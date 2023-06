WWE | Smentiti i rumours riguardo a possibili dissidi tra il backstage e gli Hit Row

(Di lunedì 19 giugno 2023) Nelle ultime ore, su internet, hanno iniziato a circolare notiziea possibile “heat” nelper Top Dolla. Già in passato, il wrestler era stato al centro di polemiche per deegli atteggiamenti sbagliati dietro le quinte, però in questi giorni molti siti hanno parlato addirittura di contrasti tra la stable e il team creativo. Nel pomeriggio, Top Dolla ha risposto a modo suo alle critiche, ma il noto sito Ringside News ha smentito le vocial wrestler. La smentita Ringside News ha parlato direttamente con una fonte autorevole all’interno del team creativo e ha riportato quanto segue:“Nessun nemico. E’ ovvio che siano andati il più lontano possibile con la loro attuale gimmick, vero?” Steve Carrier, di Ringside, ha poi aggiunto:“Si dice che gli Hit Row abbiano heat con il team creativo della WWE. ...

