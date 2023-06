(Di lunedì 19 giugno 2023) Persarà la settimana piu’ importante della sua giovane carriera. In quel di Gold Rush avrà la chance di sfidare Seth Rollins per il titolo mondiale ma per l’ex campione NXT ciancora altro in serbo. La card dela puntata di RAW si delinea sempre di piu’, e magari il “debutto” diaggiungere la ciliegina sulla torta. La situazionesi trovebbe già a Cleveland, Ohio per l’evento di domani. In vista dell’incontro con Rollins è molto probabile che appaia in quel di RAW staper le ultime “preparazioni” del match piu’ importante della sua carriera.

WWE: Bron Breakker potrebbe essere a RAW questa notte Zona Wrestling

