Wta Birmingham 2023 | montepremi e prize money

(Di lunedì 19 giugno 2023) Iled ildel torneo WTA 250 di, evento in programma dal 19 al 25 giugno sull’erba inglese. A guidare il seeding è la ceca Barbora Krejcikova, seguita dalla lettone Jelena Ostapenko. Sono invece tre le tenniste azzurre ai nastri di partenza: si tratta di Camila Giorgi, Elisabetta Cocciaretto e Jasmine Paolini. Iltotale dell’evento che si svolgerà nel Regno Unito è di €237.100, con la vincitrice che porterà a casa anche 280 punti preziosi per la classifica. Di seguito la distribuzione dei premi in denaro e dei punti valevoli per la classifica WTA. PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONEWTA 250PRIMO TURNO – € 2.560 (1 punto) SECONDO TURNO – € 3.580 (30 ...

È stato pubblicato ufficialmente il programma del250 diper quel che concerne martedì 20 giugno, giornata che sarà interamente dedicata agli incontri di primo turno. Jelena Ostapenko , Barbora Krejcikova e la padrone di casa Katie ...Durante un cambio di campo del suo incontro di primo turno contro Camila Giorgi, Venus Williams è scoppiata in lacrime a causa di un infortunio al ginocchio.... per 3 - 6 7 - 5 6 - 4 , nel primo turno del Rothesay Classic a. La polacca impiega 2 ore e 33 di gioco per piegare le resistenze della toscana che aveva fatto ben sperare i suoi tifosi ...

LIVE Camila Giorgi-Venus Williams, WTA Birmingham 2023 in DIRETTA: sfida alla maggiore delle sorelle OA Sport

Magda Linette conquista l’accesso al secondo turno nel WTA 250 di Birmingham, sconfiggendo Jasmine Paolini per 3-6 7-5 6-4 in 2 ore e 26 minuti. Partita ben interpretata dalla nostra portacolori, a cu ...Finisce subito l'avventura di Jasmine Paolini nel torneo WTA di Birmingham. Una sconfitta arrivata al termine di una prestazione comunque positiva per la toscana, che ha perso con la polacca Magda Lin ...