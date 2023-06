WTA Birmingham 2023 | Linette e Venus Williams eliminano Paolini e Giorgi | avanzano Kalinina e Pera

(Di lunedì 19 giugno 2023) Si è conclusa poco fa la prima giornata del WTA 250 di. Sull’erba britannica si sono disputate oggi le prime sei partite valide per il primo turno e il divertimento è stato tanto: andiamo a scoprire tutto quello che è successo. Giornata negativa per l’Italia: Camilava ko contro la veterana statunitenseper 7-6(5) 4-6 7-6(6) dopo ben tre ore e 16 minuti di gioco (da segnalare che per la 43enne americana questa è la sfida più lunga vinta nella sua carriera), mentre Jasmineè costretta ad arrendersi contro la polacca Magda(testa di serie n.3) con il punteggio di 3-6 7-5 6-4. Passa al secondo turno Anhelina: l’ucraina (n.5 del seeding) mostra il suo talento e batte la statunitense Alycia ...

