WTA Birmingham 2023 | Jasmine Paolini perde la battaglia all’esordio con Linette

(Di lunedì 19 giugno 2023) Finisce subito l’avventura dinel torneo WTA di. Una sconfitta arrivata al termine di una prestazione comunque positiva per la toscana, che ha perso con la polacca Magda, testa di serie numero tre, con il punteggio di 3-6 7-5 6-4 dopo due ore e mezza di gioco. Da recriminare perc’è l’aver sfruttato poco la prima di servizio, nonostante un 76% di prime in campo. La toscana ha ottenuto solo il 56% con questo colpo, a differenza diche ha conquistato il 67% dei punti con anche 4 ace a referto. Break diin apertura, poi controbreak die nuovamente break di vantaggio per la toscana, che sale a condurre sul 2-1. Dopo le difficoltà iniziali in battuta, il match prosegue seguendo l’andamento ...

Magda Linette conquista l'accesso al secondo turno nel250 di, sconfiggendo Jasmine Paolini per 3 - 6 7 - 5 6 - 4 in 2 ore e 26 minuti . Partita ben interpretata dalla nostra portacolori, a cui è però mancato del cinismo a partire dalla ...Lunedì scorso sono usciti anche i punti del500 Bett1open di Berlino vinto da Ons Jabeur e del250 Rothesay Classic di, conquistato ancora da Beatriz Haddad Maia, che si ...Williams - Giorgi è un match valido per il primo turno del torneo250 di: notizie, analisi, pronostici, tv in chiaro e streaming. Cinque volte campionessa di Wimbledon, 49 titoli in carriera, ex numero uno al mondo. Non serve sciorinare altri numeri ...

WTA Birmingham, il tabellone: Giorgi pesca Venus Williams. Primi turni complicati per Paolini e Cocciaretto Ubitennis

Finisce subito l'avventura di Jasmine Paolini nel torneo WTA di Birmingham. Una sconfitta arrivata al termine di una prestazione comunque positiva per la toscana, che ha perso con la polacca Magda Lin ...E' finito subito il torneo di Birmingham per Jasmine Paolini ... ha subito il ritorno della numero 20 della classifica WTA, che ha chiuso i due successivi parziali con i puntetti di 7-5, 6-4. Magda ...