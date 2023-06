Wijnaldum sul futuro | «Ho il contratto con il Psg… vedremo»

(Di lunedì 19 giugno 2023) Georginio, centrocampista dell’Olanda e della Roma nell’ultima stagione, ha parlato dopo la partita con l’Italia del suoGeorginio, centrocampista dell’Olanda e della Roma nell’ultima stagione, ha parlato dopo la partita con l’Italia del suo. Le sue dichiarazioni: «Ho uncon il PSG e oracosa succederà. È difficile per me dire ora cosa accadrà».

Intervistato al termine della finale terzo e quarto posto persa dall'Olanda contro l'Italia, Georgino Wijnaldum ha parlato così della sua esperienza a Roma: “La mia stagione è stata tranquilla e anche ...Segnano Dimarco e Frattesi nei primi minuti, nella ripresa Chiesa mette il sigillo nonostante il ritorno dei padroni di casa ...