Whisper Aero | la rivoluzione dei voli silenziosi

Leggi su pantareinews

(Di lunedì 19 giugno 2023) Se siete appassionati di aviazione e tecnologia, probabilmente avete già sentito parlare di, la startup che sta sviluppando motori elettrici per aerei che promettono di essere più efficienti edi qualsiasi altro prodotto sul mercato. In questo articolo vi raccontiamo chi sono, cosa fanno e perché potrebbero cambiare il futuro dei trasporti aerei. Concept di nave da crociera zero emissioni e copilota AI Chi èè una società fondata nel 2021 da Mark Moore, ex ingegnere della NASA e di Uber Elevate, e Nathan Millecam, ex CEO di Electric Power Systems, una delle principali aziende di batterie per l’aviazione elettrica. La loro visione è quella di creare soluzioni di propulsione elettrica che siano ultra-quiete, efficienti ...