Weah | “Maldini è un campione Avrà ancora successo come manager”

(Di lunedì 19 giugno 2023) George, ex attaccante del Milan, ha parlato di Paolo, suo ex compagno di squadra in rossonero negli anni Novanta

George, ex attaccante del Milan, ha parlato a La Gazzetta dello Sport della situazione e dei ricordi rossoneri. Le sue dichiarazioni: LICENZIAMENTO - "Paolo è un campione. L'ho sentito e glielo ho detto, "Paolo, non devi abbatterti, il lavoro è così, tutti i lavori hanno bisogno di risultati"

MILAN, WEAH: "MALDINI TUTTI I LAVORI HANNO BISOGNO DI RISULTATI” - Sportmediaset Sport Mediaset

SERIE A - L'ex centravanti del Milan, nonché attuale presidente della Liberia, parla alla Gazzetta dello Sport: "Mi sono innamorato della Juve con Platini, ma i ...L'ex attaccante, ora Presidente della Liberia, ha rilasciato un'intervista a La Gazzetta dello Sport, in cui ha parlato di passato e presente Redazione Il Milanista La Gazzetta… Leggi ...