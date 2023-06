Weah | «Berlusconi ha sempre creduto in me A Maldini ho detto che il lavoro ha bisogno di risultati» 

(Di lunedì 19 giugno 2023) La Gazzetta dello Sport intervista George, presidente della Liberia. I temi trattati sono tanti.parla del campionato italiano, dell’Inter, die anche della Juventus. È soddisfatto deiche ha ottenuto finora da capo di Stato?: «Ricorda che cosa dicevano tutti quando sono stato eletto? “E’ un ex calciatore, non può essere in grado di fare niente…”. Invece di cose per la mia gente ne ho fatte, prenda ad esempio questo campo sportivo. Non è soltanto un campo sportivo: è un punto di aggregazione che prima non c’era. Certo, c’è molto da fare. La mia priorità, soprattutto collaborando con i vicini di casa, come gli amici della Costa d’Avorio, sono le infrastrutture. Senza infrastrutture niente investimenti economici dall’estero, niente turismo, eppure la Liberia ha spiagge ...

...a 'La Gazzetta dello Sport' Georgeracconta il lavoro di guida politica e riporta la memoria ai successi calcistici, che lo hanno legato a doppio filo con il Milan di Silvio: "Lo ...Commenta per primo Intervista de L a Gazzetta dello Sport a George, ex attaccante del Milan e presidente della Liberia: 'Ho dimostrato che un ex sportivo può ...creduto in me Silvio: ...Georgesi guarda intorno orgoglioso. 'Questi bambini che vede giocare possono studiare e fare sport. Prima non potevano'. Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : ...

Weah: 'Berlusconi ha creduto in me, a Maldini ho detto: 'Tutti i lavori ... Calciomercato.com

Le dichiarazioni di George Weah, pallone d'oro 1995, in merito alla morte di Berlusconi ed al licenziamento di Paolo Maldini ...George Weah ha concesso una lunga intervista alla Gazzetta dello ... Sa chi ha sempre creduto in me Silvio Berlusconi. Diceva che sarei stato un grande presidente per il mio Paese".