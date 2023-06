Weah | Berlusconi ha sempre creduto in me A Maldini ho detto che il lavoro ha bisogno di risultati  

È importante a livello internazionale avere un nome come il suorisponde citando. "Come dicevo, ho dimostrato che un ex sportivo può realizzare progetti anche quando assume un altro ......a 'La Gazzetta dello Sport' Georgeracconta il lavoro di guida politica e riporta la memoria ai successi calcistici, che lo hanno legato a doppio filo con il Milan di Silvio: "Lo ...Commenta per primo Intervista de L a Gazzetta dello Sport a George, ex attaccante del Milan e presidente della Liberia: 'Ho dimostrato che un ex sportivo può ...creduto in me Silvio: ...

Weah: 'Berlusconi ha creduto in me, a Maldini ho detto: 'Tutti i lavori ... Calciomercato.com

George Weah, all'interno dell'intervista rilasciata ai microfoni della Gazzetta dello Sport, ha parlato del Presidente Berlusconi e della sua importanza come punto di riferimento ai tempi ...Le dichiarazioni di George Weah, pallone d'oro 1995, in merito alla morte di Berlusconi ed al licenziamento di Paolo Maldini ...