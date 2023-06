Volley | VNL 2023 In Olanda con i campioni del mondo per dare l’assalto alla final eight

(Di lunedì 19 giugno 2023) L’Italia dàdi VNL maschile e per raggiungerla chiama a raccolta idel, da Giannelli a Michieletto, da Anzani a Lavia, tanto per fare qualche nome, in vista della settimana olandese a Rotterdam che vedrà gli azzurri affrontare in sequenza Iran, Cina, Serbia e Polonia per quella che sarà la riproposizione dellae dei Mondiali dello scorso anno. La Nazionale B o dei giovani, come la si vuole chiamare, dopo un avvio da dimenticare, è riuscita a fare quello che doveva, conquistare almeno due successi per consegnare un testimone che non scotti troppo ai titolari che hanno come obiettivo minimo quello di portare a casa tre successi che avvicinerebbero la Nazionale a uno dei primi otto posti e ad una qualificazione da ...

... DATE, ORARI E TV CALENDARIO2023: TUTTI GLI EVENTI, QUALIFICAZIONI PARIGI 2024: COME FUNZIONANO STREAMING E TV - La partita Italia - Iran dellamaschile 2023 sarà visibile sulla ...Nella notte italiana le azzurre voleranno a Bangkok (Pool 6 dal 27 giugno al 2 luglio) per preparare l'ultima week della fase intercontinentale di. Cronaca della partita Per l'ultima uscita della ...È in Thailandia che Mazzanti dovrà preparare l'ultima week della fase intercontinentale disulla scia di quanto di buono l'Italia (senza Egonu e Antropova tra le altre) sta facendo in questa fase.

Volley, Italia-Cina 3-2, highlights: le azzurre fanno quattro su quattro nella pool 2 Sky Sport

L'Italia dà l'assalto alla final eight di VNL maschile e per raggiungerla chiama a raccolta i campioni del mondo, da Giannelli a Michieletto, da Anzani a Lavia, tanto per fare qualche nome, in vista d ...Saranno quattro gli atleti confermati rispetto alla week 1 giocata in Canada: Rinaldi, Federici, Gironi e Romanò mentre per gli altri dieci convocati sarà esordio stagionale in VNL. Tornano in campo ...