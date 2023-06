...Brescia A2 2018 - 19 Zambelli Orvieto A2 2019 - 20 ZanettiA1 2020 - 21 ZanettiA1 2021 - 22 Eurospin Ford Sara Pinerolo A2 2022 - 23 Wash4green Pinerolo A1 2023 - 24 VERO...... nel pomeriggio di martedì 20 giugno 2023 parteciperanno alla seduta di allenamento della Selezione Regionale di BeachFemminile presso Beacha Scanzorosciate (BG). Beatrice ...... con le proprie squadre Under 13 e 16, alla SummerCup organizzata (dalla Pallavolo ... Ignazio Pd - Podenzana Tresana, 16 Nova Montello- Podenzana Tresana, 18 Rainbow Spezia - Podenzana ...

Volley Bergamo 1991, arriva la schiacciatrice Aurora Pistolesi L'Eco di Bergamo

VOLLEY FEMMINILE. La schiacciatrice toscana classe ’99 giocherà la prossima stagione a Bergamo. «Una grande opportunità che ho voluto cogliere subito» Aurora Pistolesi, schiacciatrice classe 1999, ...Pallavolista esperto, ex Bergamo, classe 1986 per 202 cm di altezza, Padura Diaz ha nel curriculum numeri strepitosi. Son ben 5861 i punti personali in 13 stagioni tra A1 e A2 di cui 4875 in attacco, ...