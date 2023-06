Volkswagen annuncia lo sviluppo di un processo rivoluzionario per la produzione di batterie

Laterza generazione diTiguan sta per arrivare. Il modello è giunto ai test finali, sarà presentato a settembre. Il Marchioi primi dettagli di uno dei suoi modelli di punta. Sarà disponibile con un ......ene è la principale azionista, alla produzione di celle dalla formula Litio, Ferro Fosfato, ora aggiunge una modifica. Precisamente grazie al nuovo elemento aggiunto, Gotiondi ...La Casal'apertura degli ordini della NuovaTouareg . L'aggiornamento di metà carriera del SUV, quindi, si prepara a fare il suo debutto sul mercato italiano potendo contare su di una ...

Volkswagen ammette di avere troppi modelli, il marchio limiterà la sua gamma Autoblog

Volkswagen e Renault stanno già lavorando a nuove auto elettriche da meno di 20.000 €. Le due case automobilistiche vogliono essere tra le prime a portare sul mercato auto a zero emissioni che siano a ...In occasione della WWDC 2023 Apple ha annunciato diverse novità software per le sue piattaforme mobile, lanciando ufficialmente iOS 17 e iPadOS 17, rispettivamente per gli iPhone e gli iPad ...