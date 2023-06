Volano gli stracci al Belgio | il caso nello spogliatoio

(Di lunedì 19 giugno 2023)glinel ritiro del. Tutto è nato dalla decisione del portiere Courtois di abbandonare il ritiro della Nazionale per l’assegnazione della fascia di capitano all’interista Lukaku. La decisione dell’estremo difensore avrebbe fatto infuriare i componenti della delegazione, in primo piano il Ct Tedesco. “Avevamo deciso insieme che Lukaku sarebbe stato capitano con l’Austria e poi con l’Estonia sarebbe toccato a Thibaut. Ma dopo la partita ha voluto improvvisamente parlarmi, dicendosi offeso e deluso. Io però ho cercato di mostrargli dall’inizio la stima che provo, per me è il miglior portiere al mondo e anche umanamente lo adoro. Sono scioccato, mi deve delle spiegazioni”, le dichiarazioni del Ct del. Poi la risposta di Courtois: “questo pomeriggio sono rimasto sorpreso nel sentire la ...

... ma sarà un grossoper la Regione". Anche la sindaca di Magdeburgo Simone Borris (... Proprio questo è invece contestato dal presidente del Leibniz - Instituts perstudi economici di Monaco (...Commenta per primostracci nel ritiro del Belgio tra il ct Domenico Tedesco e Thibaut Courtois dopo la decisione clamorosa del portiere del Real Madrid di abbandonare il ritiro della sua nazionale - in vista ...La democrazia esiste ancora ed è averestrumenti in mano. La minoranza ha il diritto di avere una piena cognizione, cosi vengono svilite le possibilità di fare modifiche, integrazioni, che è il ...

Belgio, volano gli stracci tra Tedesco e Courtois: 'Ha rivelato in ... Calciomercato.com

Inoltre, ieri pomeriggio mi sono sottoposto ad un controllo per un problema al ginocchio destro. L’equipe medica del mio club e della nazionale erano in contatto e hanno rivisto tutto il materiale ...Durissimo scontro interno alla minoranza questa sera in consiglio comunale nell'ambito della discussione sul bilancio consuntivo.