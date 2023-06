Vogue | la prima edizione di Forces of Fashion a Roma

(Di lunedì 19 giugno 2023) L'evento di moda, che abitualmente si tiene a New York, quest'anno farà tappa anche nella Città Eterna il 21 ottobre. Una intera giornata di masterclass, panel e conversazioni con alcuni tra i più importanti protagonisti del mondo. Ecco come partecipare

Un nuovo modo di interpretare l'animalier trova spazio in casa JW Anderson, il brand dello stilista nord-irlandese Jonathan Anderson che durante la Milano Fashion Week Uomo ha scelto di omaggiare il m ...Sul finale Re Giorgio abbracciava una matita nera, installazione in formato macro al centro della passerella nella storica sede milanese di via Borgonuovo. Sullo sfondo solo la sua firma su un foglio ...