"Il primo bilancio, per ora ancora, premia un lavoro imponente e costante di realizzazione della mostra e di promozione continua. Un lavoro che nasce dall'intuizione diSgarbi, ..., 29 anni, è deceduto all'ospedale dei Pellegrini dopo essere arrivato al pronto soccorso con le sue gambe per dei forti dolori al torace e allo stomaco. Il ragazzo, a quanto ...NAPOLI. "Sono cambiato: ora ho una famiglia e sono felice". Così, racconta una sua stretta congiunta con un post su Facebook,diceva spesso ai parenti negli ultimi tempi. Si dispiaceva che la madre, scomparsa, non aveva potuto gioire per la scelta fatta dopo che in passato era stato coinvolto in un'...

Vittorio Parziale morto a 29 anni all'ospedale dei Pellegrini di Napoli, il questore vieta i funerali ilmattino.it

La Questura di Napoli ha vietato i funerali per Vittorio Parziale, il 29enne deceduto per un malore subito dopo essere stato dimesso dall’ospedale ...E’ morto in ospedale, dopo essere arrivato per dolori al torace e allo stomaco, Vittorio Parziale, 29 anni di Napoli. Secondo i familiari al ragazzo i medici avrebbero diagnosticato una cattiva digest ...