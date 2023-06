Viterbo – Terrapieno crolla su pizzeria | morto il titolare

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 19 giugno 2023) – Ieri, 18 giugno, a Montefiascone, in provincia diè franato une i detriti sono finiti su un ristorante-. Ilè rimasto ucciso. La vittima è Paolo “Paolino” Morincasa, rimasto intrappolato nel suo “Da Paolo al Miralago”, in via Bandita. Il cedimento è avvenuto nella mattinata quando la struttura era chiusa al pubblico ma erano presenti Morincasa e il cuoco. Quest’ultimo, come si legge suToday, è riuscito a salvarsi rifugiandosi nel bagno del locale al momento del crollo. I testimoni dicono di avere sentito un forte boato. I carabinieri e i vigili del fuoco hanno scavato tra le macerie, anche a mani nude, alla ricerca dei dispersi. Per Paolo Morincasa era ormai tardi ed è stato trovato senza vita, il cuoco è stato soccorso e portato in ospedale in codice ...