Vite al limite | vi ricordate Rena e Lee? Non crederete mai a come si sono ridotti oggi

Leggi su grantennistoscana

(Di lunedì 19 giugno 2023) I telespettatori non hanno potuto dimenticarli, per le eccezionali condizioni in cui sitrovati all’inizio del programma La loro obesità era veramente molto pericolosa, tanto che non potevano passare inosservati, nel 2019 al via del programma tv americanoalpesava 245 chilogrammi earrivava addirittura sopra i 320. Era il sesto anno della serie e i due sipresentati insieme, nella speranza di dare una svolta a un’esistenza segnata da un drammatico stato di salute. L’emozionante impegno di partecipare a un programma televisivo, sotto la guida del dottor Nowzaradan, ha dato loro un’opportunità eccellente.apparivano all’inizio dell’episodio – grantennistoscana.it 18062023La serie ...