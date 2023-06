Visita turistica al relitto del Titanic Sparito un sottomarino nell' Atlantico

'L'esperienzanon coincide col solo patrimonio identitario, né col solo paesaggio. È la sintesi di tante ... Ed è tale non tanto per la graditissimadi un altro nome internazionale, in ...A questo proposito, sono previsti nel pomeriggio di mercoledì un press trip e unaguidata, ...agli operatori turistici per rispondere alla necessità di adottare modelli di promozione, ...... l'avvio della stagione" afferma la Coldiretti " rappresenta comunque l'occasione per ... nostalgici, curiosi e ambientalisti, oltre ad attività culturali come ladi percorsi ...

Disperso sottomarino turistico in visita al relitto del Titanic Il Sole 24 ORE

Pare che a bordo ci siano 5 turisti. Sono piccoli sommergibili che portano i turisti a visitare il famoso relitto del Titanic a 3.800 metri sul fondo dell'Atlantico e a circa 600 km al largo della ...Così la OceanGate Expedition sponsorizzava sul proprio canale Youtube la visita sottomarina al relitto del Titanic ... 250mila dollari e nel video viene presentato non come “solo turismo” ma come ...