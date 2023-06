Virginia Mihajlovic | la figlia di Sinisa si sposa in Puglia con un matrimonio da favola Il toccante messaggio della mamma | “La famiglia è tutto”

(Di lunedì 19 giugno 2023) Sabato 17 giugno, per laè stato un giorno tanto bello quanto nostalgico., visibilmente commossa, è stata accompagnata all’altare dai fratelli perre Alessandro Vogliacco, papàsua bambina Violante. Moltissime le stories pubblicate dall’influencer per testimoniare il. Come lei, ancheArianna ha raccontato il giorno più felicesui social. Senza, però, dimenticare di mandare un dolce pensiero al compianto marito, scomparso lo scorso dicembre a seguito di una lunga lotta contro la leucemia. Tra le foto pubblicate, infatti, ne compare una con gli sposi, tutti i suoi figli e il viso dell’ex ...

Tags: canalis elisabettacanalis elisabettacanalisnuovofidanzato georgiacimpeanu gossip milano sansiro sifb tizianoferro Articolo precedentesi sposa e sente la presenza del ...... flirt in corso PARTY PER I 3 ANNI Fotogallery - Le Donatella in festa, guarda le foto del compleanno di Nicole CERIMONIA A MONOPOLI Fotogallery -e Alessandro Vogliacco sposi, ...... madre di Violante, 3 anni il prossimo 28 ottobre, ha detto di sì a Monopoli, in Puglia Sabato 17 giugno si è unita in matrimonio col calciatore 24enne Alessandro Vogliacconon ...

Virginia Mihajlovic matrimonio: la figlia di Sinisa ha sposato Alessandro Vogliacco il Resto del Carlino

Virginia Mihajlovic ha sposato Alessandro Vogliacco nella cattedrale di Monopoli. Dopo la cerimonia, la modella ha ricordato Sinisa Mihajlovic ...Virginia Mihajlovic si sposa e sente la presenza del defunto padre Sinisa in chiesa: ''Mi hai accompagnato all’altare'' ...