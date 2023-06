Vinci Casa lunedì 19 giugno 2023 | i numeri estratti nel concorso di oggi

(Di lunedì 19 giugno 2023)19. L’estrazione diper il” di Win for Life, il gioco che ogni giorno dalle 20.30 offre l’opportunità di vincere unae 200.000 euro. Adil” Win for Life ha permesso ad oltre 150 fortunati giocatori di vincere un’abitazione, stasera la nuova estrazione del gioco con la cinquina deiin diretta live su Italia Sera. Ecco i, ...

Io in Italia ho fatto più degli americani per un regista americano, inDe Laurentiis la ... e dobbiamo stare attenti sul piano psicologico: quandoti puoi sedere, ma io sarò lì a mettere la ...... perché non ci siamo abbattuti con la sconfitta indel Pordenone e con grande personalità ... Oggi eravamo alla 47esima partita, sela 47esima partita non sei un miracolato. Bisogna dire bravi ...Quindi, anche chi centrerà la prossima combinazione didi Sisal, deve essere pronto anche a confrontarsi con più professionisti, prima di scegliere la sua prossima

Estrazione VinciCasa: i numeri vincenti estratti oggi 19 giugno 2023 TPI

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Come funziona il Vincicasa Cos'è e a che ora si gioca il VinciCasa Si tratta di un gioco che dà l'opportunità di vincere la casa che vuoi tu con un montepremi extra a parte. L'estrazione avviene tut ...