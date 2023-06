Vince 400mila euro alla lotteria | ma non può riscuoterli | ecco perché

(Di lunedì 19 giugno 2023), poi la più assurda delle notizie:non può– È una storia che ha dell’incredibile. Una donna ha fatto un bel colpondo. Purtroppo però quel denaro non potrà essere suo, non potrà riscuoterlo. La ragione? Presto detta. Di mezzo il marito… Leggi anche: “L’Eredità”, Giacomoancora:quanto montepremi ha vinto Leggi anche: Gratta e5 milioni: appena scoprirete chi resterete a bocca aperta Una ragazza ha vinto. Una vincita enorme, di quelle destinate a cambiare la vita. ...

I soldi che Sandra Daniela Tuccelli ha vinto alla lotteria non può riscuoterli. 'Ci avrebbero cambiato la vita, ce li hanno tolti', racconta ad Abc . Giovane donna di Valencia, cameriera di ...A Satoshi Kuwata - che ha alle spalle collaborazioni con nomi come Givenchy , Kanye West , Edun e Gareth Pugh e un'esperienza per lui determinante in Savile Row - vannoeuro, anziché 300mila ...Chiil torneo riceverà una somma pari a 2 milioni e 300mila euro , chi viene sconfitto in ... La qualificazione in semifinale vale 630mila euro , ai quarti. Solo l'ingresso al primo turno ...

Vince 400mila euro alla lotteria, ma le negano il pagamento. «Il marito è un ludopatico» ilmattino.it

L'uomo è andato a riscuotere il premio per conto della moglie ma è iscritto nel Registro Generale dei Divieti di Accesso al Gioco ...I soldi che Sandra Daniela Tuccelli ha vinto alla lotteria non può riscuoterli. "Ci avrebbero cambiato la vita, ce li hanno tolti", racconta ad Abc. Giovane donna di ...