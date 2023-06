VIDEO – Inter | ora il mercato | puntellare e non smantellare! | L’editoriale del Direttore

Leggi su inter-news

(Di lunedì 19 giugno 2023) Ileditoriale del lunedì deldi-News.it, Riccardo Spignesi. Terminata ufficialmente la stagione, ora è tempo di programmare la prossima. Come farlo? Attraverso il. Serve migliorare la rosa e dare a Inzaghi alternative più importanti? Per l’è arrivato il momento di programmare la prossima stagione. Bisognerà farlo attraverso il. Simone Inzaghi ha bisogno di qualche tassello per rendere ancor più forte e competitiva la sua squadra. Serviranno delle alternative all’altezza che possano far rifiatare i titolari e non abbassare il livello qualitativo della formazione. Un discorso anche sui diversi rinnovi di contratto. Qualcuno è pronto a lasciare, Edin Dzeko verso il Fenerbahce, mentre altri rimarranno in nerazzurro, ...