Video Gol Lecco - Foggia 3 - 1 | Bjarkason | Lepore 2 e Lakti Gli highlights

(Di lunedì 19 giugno 2023) Storica promozione per il, che, dopo 50 anni e un giorno, ritrova la Serie B. La squadra di Foschi raggiunge il traguardo battendo per 3 - 1 il ...

Storica promozione per il Lecco, che, dopo 50 anni e un giorno, ritrova la Serie B. La squadra di Foschi raggiunge il traguardo battendo per 3 - 1 il ...Uniconico: immagini indelebili per tutti i tifosi. Nella giornata del 14 dicembre 1969, alla 'Favorita', Tanino Troja mise la sua firma su uno dei pomeriggi più leggendari della storia del ...Dopo l'avventura in Turchia con l'Adana Demirspor, Mario Balotelli, nella stagione 2022/23, ha vestito la maglia del Sion, realizzando 6in ...

Dimarco, Frattesi e Chiesa: il film di Olanda-Italia 2-3 La Gazzetta dello Sport

Checco Lepore (per alcuni Franco) ha vinto il primo campionato di Serie C 14 anni fa. Ha vinto di nuovo, quest'anno, segnando tre gol tra la finale di andata e quella di ritorno, contro ...Il Club Milano nella giornata di ieri, domenica 18 giugno, battendo il Caravaggio, è riuscita in un’impresa difficilmente immaginabile, dopo una stagione di alti e bassi: la promozione in Serie D tram ...