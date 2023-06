La7.it - Il sindaco di Firenze Dario Nardella ha postato su Instagram le immagini delche lo vede insieme ai familiari di Francesco Nuti. Finalmente un tributo degno di questo nome al comico ...Madonna ha pubblicato su Instagram un messaggiodedicato ad una persona speciale. Ieri, infatti, la cantante ha reso omaggio al suo papà ,...pochi giorni dopo aver pubblicato un nuovo...... all the lies in show biz / my heroes shot dope and inhaled blow in their noses / got locked up, got out, and did some more shit", rappa Macklemore: alla fine il pezzo si rivela untributo ...

Video commovente, la dedica di Firenze a Francesco Nuti TGLA7

Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...Flavio Insinna nel 2018 ha ereditato il timone dell'Eredità e ieri, domenica 18 giugno, ha detto addio al programma che prima di lui era condotto da Fabrizio Frizzi. Insinna ha voluto ringraziare tutt ...