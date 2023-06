VIDEO ? Champions League | l’Inter ricorda il derby e gioisce ancora!

(Di lunedì 19 giugno 2023)ripercorre i momenti più belli ed emozionanti della stagione appena conclusa (vedi QUI) e, su Twitter, pubblica ilcon il gol segnato da Lautaro Martinez incontro il Milan. LAUTARO MARTINEZ SHOW ?, a stagione conclusa,i momenti più belli vissuti. Uno di questi è senza dubbio stato quello degli Eurocontro il Milan in. Ha voluto perciò celebrare il gol segnato, con gli highlights della semifinale di ritorno, da Lautaro Martinez così su Twitter: «Lautaro firma la vittoria Ilsi tinge di nerazzurro A San Siro è 1-0 per noi ». Lautaro firma la vittoria Ilsi tinge di nerazzurro A San Siro è 1-0 per noi #ForzaInter ...

Gentili lettrici e lettori di CalcioNapoli24 , benvenuti alla diretta testuale edella presentazione di Rudi Garcia come allenatore del Napoli : c'è grande attesa, dopo l'...inLeague. ...... per la prima a quelli della massima competizione continentale per Club: la CEVLeague. GUARDA ILDEL SALUTO DI VITTORIA PRANDI AI TIFOSI DELLA VERO VOLLEY MILANO - CLICCA QUI LA ......il Milan che l'ha portato direttamente a Istanbul 2023 alla conquista del titolo di... anche la classifica per visualizzazioniper il mese di maggio vede una testata sportiva in pole ...

Manchester City-Inter 1-0: video, gol e highlights Sky Sport

Con la maglia azzurra dell'under 20 ha mostrato a tutti il suo talento: Simone Pafundi, classe 2006, ha calciato una punizione nei minuti finali della sfida con la Corea del Sud, nello stadio intitol ...LONDON, June 19, 2023 /PRNewswire/ -- Today, Gatorade launches an inspirational Team Talk video featuring Ukrainian football star and 2004 Ballon ...