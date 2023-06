Viabilità Roma Regione Lazio del 19-06-2023 ore 11 | 30

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 19 giugno 2023)DEL 19 GIUGNO ORE 11.20 FEDERICO ASCANI SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE PER INCIDENTE TRA CASETTA MATTEI E A91FIUMICINO IN CARREGGIATA ESTERNA TRAFFICO RALLENTATO CON CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA DIRAMAZIONESUD ED ARDEATINA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 LUNGHE CODE TRA TOPGLIATTI E PORTONACCIO DIREZIONE TANGENZIALE EST SULLA DIRAMAZIONESUD DELL’A1 CODE TRA TOR VERGATA A RACCORDO PER DIFFICOLTA’ DI IMMISSIONE LAURENTINA: CODE PER LAVORI TRA VIA DI TRIGORIA E VIA CASTEL DI LEVA DIREZIONE. RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA SP149 NEPESINA IN LOC. CIVITA CASTELLANA CODE PER LAVORI DI RIFACIMENTO DEL MANTO STRADALE A CURA DI ASTRALSPA AL KM 22+300 IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. ATTIVO SENSO UNICO ALTERNATO PER IL MOMENTO è TUTTO DA FEDERICO ASCANI GRAZIE PER L’ATTENZIONE Servizio ...