Viabilità Roma Regione Lazio del 19-06-2023 ore 10 | 30

(Di lunedì 19 giugno 2023)DEL 19 GIUGNO ORE 10.20 FEDERICO ASCANI SUL GRANDE RACCORDO ANULARE TRAFFICO RALLENTATO CON CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA DIRAMAZIONESUD ED ARDEATINA MENTRE IN ESTERNA SI RALLENTA TRA LE USCITE LAURENTINA E NOMENTANA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 LUNGHE CODE TRA TOPGLIATTI E PORTONACCIO DIREZIONE TANGENZIALE EST SULLA DIRAMAZIONESUD DELL’A1 CODE TRA TOR VERGATA A RACCORDO PER DIFFICOLTA’ DI IMMISSIONE LAURENTINA: CODE PER LAVORI TRA VIA DI TRIGORIA E VIA CASTEL DI LEVA DIREZIONE. RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA SP149 NEPESINA IN LOC. CIVITA CASTELLANA CODE PER LAVORI DI RIFACIMENTO DEL MANTO STRADALE A CURA DI ASTRALSPA AL KM 22+300 IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. ATTIVO SENSO UNICO ALTERNATO PER IL MOMENTO è TUTTO DA FEDERICO ASCANI GRAZIE PER L’ATTENZIONE Servizio fornito da Astral