Viabilità Roma Regione Lazio del 19-06-2023 ore 08 | 45

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 19 giugno 2023)DEL 19 GIUGNO ORE 8.20 FEDERICO ASCANI SUL GRANDE RACCORDO ANULARE TRAFFICO RALLENTATO CON CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA DIRAMAZIONESUD ED ARDEATINA E TRA CASSIA BIS E A 24. MENTRE IN ESTERNA SI RALLENTA TRA LE USCITETERAMO E NOMENTANA E TRA CASIA E AURELIA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 LUNGHE CODE TRA IL GRANDE RACCORDO E PORTONACCIO DIREZIONE TANGENZIALE EST SULLA DIRAMAZIONESUD DELL’A1 CODE TRA TOR VERGATA A RACCORDO PER DIFFICOLTA’ DI IMMISSIONE PERCORRENDO VIA APPIA SI RALLENTA TRA VIA DI FIORANELLO E VIA DI CIAMPINO DIREZIONE GRANDE RACCORDO ANULARE MENTRE SULLA STATALE PONTINA RALLENTAMENTI TRA POMEZIA NORD E CASTELNO DIREZIONE EUR SULLA COLOMBO CODE TRA VIA PINDARO E VIA DI MALAFEDE DIREZIONELAURENTINA: CODE PER LAVORI TRA VIA DI TRIGORIA ...