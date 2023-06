"Via il cognome della seconda mamma". La decisione della Procura di Padova che riguarda 33 atti di nascita di bambini con due madri

(Di lunedì 19 giugno 2023) «Rettificare ile cancellare quello». È quanto stabilito dalladiche ha notificato un atto giudiziario in cui si chiede al Tribunale di rettificare l’atto didi una bambina, registrato il 30 agosto 2017, figlia di due donne. Nell’atto viene chiesta la «cancellazione» del nomemadre non biologica, e la «rettifica» delattribuito alla figlia attraverso l’eliminazione di quellomadre». Il Tribunale ha fissato l’udienza per la discussione del ricorso il prossimo 14 novembre, quando la bambina avrà compiuto sei anni. Lo scorso aprile, ladi ...

Nell'atto viene chiesta la "cancellazione" del nome della madre non biologica, e la "rettifica" delattribuito alla figlia attraverso l'eliminazione di quello della "seconda madre". Il ...... diffidandolo anche a usare quel. 'Noi non abbiamo nessuna pretesa di far parte di quel ... Era il 14 ottobre 2021 quando piloti e personale furono avvisatimail del cambio: dopo 75 anni l'...Se si pensa alNainggolan, la memoria va a quel Radja che abbiamo visto per molto tempo in Serie A. ... chiamata all'epoca 'generazione d'oro' o 'golden generation', perdi un'abbondanza di ...

«Via il cognome della seconda mamma». La decisione della ... Open

L’esterno della Val di Vanoi spera nella conferma, dopo mezza stagione al Sassuolo e la bocciatura di Soppy “Tutti i nuovi hanno fatto bene tranne Brandon Soppy“. Le parole di Gian Piero Gasperini all ...L’ex moglie: ormai è una larva. Dal suicidio del fratello alle prime denunce, biografia di un’icona del male Ha pagato per sé e pure per gli altri, quei complici che lui, il 73enne Renato Vallanzasca, ...