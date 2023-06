Verstappen vince il Gran Premio del Canada | la Red Bull sigla la 100esima vittoria in F1

(Di lunedì 19 giugno 2023)ildel, la Redla 100ªin F1 Il pilota olandese di Formula 1 Maxha vinto ildeldomenica, conquistando la centesimadel suo team Red, due volte campione del mondo, ha visto la bandiera a scacchi per primo sul Circuit Gilles-Villeneuve di Montreal, completando la gara di 70 giri in un’ora, 33 minuti e 58,348 secondi. Il pilota spagnolo dell’Aston Martin, Fernando Alonso, si è piazzato al secondo posto del 9° round con un ritardo di 9,57 secondi da. Il pilota britannico della Mercedes ...

"Sono molto contento, siamo riusciti a far funzionare tutto" il commento a caldo didopo la vittoria. "Oggi speravamo di dare più filo da torcere alla Red Bull, ma abbiamo perso la ...Dopo il dominio, è il tempo dei nuovi talenti: Daniel Ricciardo , Pierre Gasly , Alex Albon , ma sopratutto Max, che ha riportato al successo questo giovane team. Nello stesso giorno l'...come Senna . Ad aver oltrepassato quel numero, quarantuno vittorie, già altri prima di ... Un pilota che esordisce a 17 anni,la sua prima gara appena maggiorenne, viene soprannominato ...

LIVE F1, GP Canada 2023 in DIRETTA: Verstappen vince, rimonta della Ferrari che fa morale. Ordine d'arrivo OA Sport

La Red Bull di Christian Horner ha dato il via alla sua storia in Formula 1 nel 2005, con al volante David Coulthard, Christian Klien e Vitantonio Liuzzi. Quella stessa squadra, guidata dal compianto ...Per entrambi una tenuta mentale equivalente alle doti velocistiche. Nessun prigioniero, al pari di pochi giganti della guida ...